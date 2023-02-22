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Ядерные испытания КНДР загрязнили подземные воды: какие страны в зоне риска

Фото: ядерные испытания КНДР загрязнили подземные воды в стране (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Десятки тысяч человек в КНДР могут подвергнуться воздействию радиоактивных материалов, которые распространяются через грунтовые воды с подземного ядерного полигона. В зоне риска также жители Южной Кореи, Японии и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным правительств США, Северная Корея тайно провела шесть испытаний ядерного оружия на полигоне Пунгери в горной провинции Северный Хамгён в период с 2006 по 2017 год.

Радиоактивные материалы могли распространиться по восьми городам и округам, расположенным рядом с местом происшествия, где проживает более 1 миллиона северокорейцев и где подземные воды используются в повседневной жизни, в том числе для питья.

Южная Корея, Китай и Япония могут подвергаться риску частично из-за контрабандной торговли сельскохозяйственной и рыбной продукцией.

В 2015 году агентство по безопасности пищевых продуктов Южной Кореи обнаружило в девять раз превышающий стандартный уровень радиоактивных изотопов цезия в импортных ежовых грибах северокорейского происхождения.

Китай и Япония усилили радиационный мониторинг и выразили обеспокоенность по поводу потенциального облучения после предыдущих ядерных испытаний в КНДР, но не предоставляли публичную информацию о зараженных продуктах питания.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 20 февраля КНДР совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.

Также сообщалось, что 19 февраля КНДР запустила баллистическую ракету в направлении западного побережья Японии. Власти Японии предполагают, что это была одна из самых больших ракет в истории КНДР. Дальность ее полета составляет 14 тысяч км, то есть ракета могла достичь материковой части США.

Позже в Северной Корее заявили, что испытывали межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15.

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КНДРЯдерные испытания