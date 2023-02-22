Ядерные испытания КНДР загрязнили подземные воды: какие страны в зоне риска

По данным правительств США, Северная Корея тайно провела шесть испытаний ядерного оружия на полигоне Пунгери в горной провинции Северный Хамгён в период с 2006 по 2017 год.

Радиоактивные материалы могли распространиться по восьми городам и округам, расположенным рядом с местом происшествия, где проживает более 1 миллиона северокорейцев и где подземные воды используются в повседневной жизни, в том числе для питья.

Южная Корея, Китай и Япония могут подвергаться риску частично из-за контрабандной торговли сельскохозяйственной и рыбной продукцией.

В 2015 году агентство по безопасности пищевых продуктов Южной Кореи обнаружило в девять раз превышающий стандартный уровень радиоактивных изотопов цезия в импортных ежовых грибах северокорейского происхождения.

Китай и Япония усилили радиационный мониторинг и выразили обеспокоенность по поводу потенциального облучения после предыдущих ядерных испытаний в КНДР, но не предоставляли публичную информацию о зараженных продуктах питания.