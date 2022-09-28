Молдова обратилась к своим гражданам в РФ и пригрозила тюрьмой за участие в войне

Гражданам Молдовы напомнили, что участие в военных действиях на территории других государств влечет уголовную ответственность. Это было сделано на фоне проведения частичной мобилизации в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства Молдовы в РФ.

"Лицам с двойным гражданством следует иметь в виду, что на территории России они считаются российскими гражданами, и возможности Республики Молдова по предоставлению консульской помощи ограничены", - заявили в посольстве.

Однако граждан призывают обращаться за предоставлением консульской поддержки в случае нарушения их прав. Также гражданам Молдовы напомнили, что участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или других насильственных действиях карается в нашей стране лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

"В то же время лица, которые привлекают, обучают и финансируют наемников, наказываются лишением свободы сроком от 10 до 15 лет", - говорится в сообщении.

Также МИД Молдовы решительно осудил эскалацию Россией военной агрессии против Украины.