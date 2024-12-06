Ядерные угрозы продолжаются. Путин рассказал о новых гарантиях безопасности РФ и Беларуси

По словам главы Кремля, новый договор, который собираются подписать Москва и Минск, "определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя РФ и Беларуси, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы "союзного государства".

"Причем с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном, по предложению президента Беларуси (диктатора Александра Лукашенко - ред.), на территории Республики Беларусь", - добавил Путин.

Диктатор уточнил, что при помощи такого соглашения страны якобы хотят обеспечить надежную защиту безопасности РФ и Беларуси.