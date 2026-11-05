Ядерная зима ближе, чем кажется: что ученые узнали о бомбардировках Хиросимы

Как краткая запись помогла исследователям?

Через 97 минут после сброса атомной бомбы Малыш на Хиросиму штурман Теодор Ван Кирк оставил в полетном журнале короткую запись прописными буквами: "CLOUD GONE" (Облако исчезло).

Журнал полетов с двусловной запиской, на основе которой исследователи выстроили свои расчеты (источник: Теодор Ван Кирк/Фонд "Атомное наследие"; GRL, 2026)

Как выяснили современные исследователи под руководством атмосферного физика Дэвида Ромпса из Калифорнийского университета в Беркли, облако совсем не исчезло - экипаж просто перестал его видеть через атмосферную дымку на расстоянии от 750 до 764 километров.

Поскольку облако не опустилось ниже горизонта, а было скрыто дымкой, ученые смогли математически рассчитать ее минимальную высоту.

Для этого они воссоздали погодные условия 1945 года и провели 100 000 компьютерных симуляций, учитывая искривление света в атмосфере из-за изменения плотности воздуха.

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Сценарий - ядерная зима?

Согласно результатам моделирования, с "95-процентной вероятностью" шлейф сажи и дыма достиг высоты не менее 11,3 километра.

Это свидетельствует о том, что огненная буря способна поднимать сажу высоко в верхнюю тропосферу, что полностью согласуется со сценариями возможной ядерной зимы.

Хотя одна бомбардировка не могла повлечь глобальных климатических изменений, исследование предоставляет важные реальные доказательства для понимания последствий масштабных конфликтов.

Если в результате многих подобных взрывов в атмосферу попадет достаточно сажи, она может на годы задержать солнечный свет.

Это приведет к резкому ухудшению условий для выращивания сельскохозяйственных культур и будет угрожать продовольственной безопасности во всем мире.

До сих пор ученые имели очень мало реальных данных о подобных процессах, поскольку атомная бомбардировка Хиросимы остается единственным зафиксированным примером огненной бури такого масштаба за всю историю человечества.