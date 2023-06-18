Ядерное оружие в Беларуси усиливает требование Украины относительно быстрого вступления в НАТО, - Столтенберг

По словам Столтенберга, события в Беларуси, которая является союзником России, усиливают требование Украины относительно быстрого вступления в НАТО.

Комментируя усиление ядерной угрозы против Запада со стороны Москвы, в частности, путем размещения соответствующего оружия в Беларуси, глава НАТО сказал, что Альянс с беспокойством наблюдает за этим заявлением, хотя пока не видит признаков того, что Кремль может применить ядерное оружие в обозримом будущем.

Столтенберг также отметил важность лидерства Германии, которое "необходимо для мира" в Европе.

В понедельник глава НАТО посетит Берлин, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Столтенберг о переговорах между Украиной и РФ

Генсек НАТО предостерег от поспешных мирных переговоров между Украиной и Россией.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но чтобы мир был длительным, он должен быть справедливым", - сказал он.

Мир, по словам Столтенберга, не может означать замораживание конфликта и принятие условий, продиктованных Россией. Только Украина может определить условия, которые являются приемлемыми.

Глава НАТО отметил, что военные успехи укрепят позицию Украины на переговорах.

"Чем больше оккупированных территорий сможет освободить Украина, тем лучшие карты она будет иметь за столом переговоров для достижения справедливого и прочного мира", - добавил Столтенберг.

Украина и НАТО

"Будущее Украины - в НАТО, но сейчас приоритетом для Украины является утверждение себя как суверенного и независимого государства - иначе нет возможности обсуждать членство... Мы должны убедиться, что когда эта война закончится, будут существовать надежные договоренности по безопасности Украины, чтобы Россия не смогла перевооружиться и атаковать снова, и цикл российской агрессии был разорван", - заявил Столтенберг.

Он объявил, что на саммите в Вильнюсе в июле НАТО примет пакет помощи, призванный привести Украину к стандартам НАТО в течение нескольких лет. В частности, предполагается активизировать политические связи.

"Это приблизит Украину к НАТО", - сказал лидер альянса, но отметил, что ускоренного вступления не будет.

Новый формат сотрудничества между НАТО и Украиной

В Североатлантическом альянсе заговорили о создании Совета Украина-НАТО. Такой формат должен заменить Комиссию Украина-НАТО и предоставить Киеву более широкий спектр возможностей.

Новый формат сотрудничества повысит статус отношений Украины и Альянса и позволит инициировать встречи в любое время, а также откроет двери для новых сфер сотрудничества.

Детальнее о создании нового формата отношений между Украиной и НАТО читайте в материале РБК-Украина - "Совет вместо Комиссии. В НАТО заговорили о новом формате для Украины, но есть вопросы".

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