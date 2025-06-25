Ядерная программа Ирана уцелела? CNN узнало данные разведки о последствиях ударов США

По предварительной оценке американской разведки, военные удары США по трем ядерным объектам Ирана в прошлые выходные не уничтожили основные компоненты ядерной программы. По словам трех осведомленных источников, это лишь отбросило программу на несколько месяцев назад.

Уточняется, что соответствующая оценка была проведена разведуправлением Пентагона. Она была основана на анализе повреждений.

По данным издания, первые выводы противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что удары "полностью и окончательно уничтожили" иранские ядерные объекты по обогащению урана. В минувшее воскресенье аналогичное заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет.

Также посол США в ООН Дороти Ши на заседании Совета Безопасности тоже отметила, что удары США по Ирану подорвали способность Исламской Республики разрабатывать ядерное оружие.

"21 июня точечная операция США эффективно выполнила нашу задачу: подорвать способность Ирана производить ядерное оружие", - сказала она.

Между тем, источники утверждают, что Иран по-прежнему обладает запасом обогащенного урана, а центрифуги в результате ударов остались в целом "нетронутыми".

"По оценкам, США отбросили их максимум на несколько месяцев назад", - сказал источник.

Представитель Белого дома уже прокомментировала отчет, отметив, что оценка "совершенно неверна".

"Эта предполагаемая оценка совершенно неверна и была помечена как "совершенно секретная", но все равно была передана CNN анонимным неудачником из разведывательного сообщества. Утечка этой предполагаемой оценки - явная попытка дискредитировать президента Трампа и храбрых летчиков", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.