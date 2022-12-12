ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ядерная энергетика РФ не окажется в очередном пакете санкций ЕС, - МИД Венгрии

Новина українською →
Понедельник 12 декабря 2022 19:35
Ядерная энергетика РФ не окажется в очередном пакете санкций ЕС, - МИД Венгрии Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Девятый пакет санкций ЕС не предусматривает дополнительных шагов против российской энергетической отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которое приводит телеканал М1.

"Нам удалось договориться о том, что меры, угрожающие безопасности энергоснабжения, не будут включены в этот санкционный пакет", - сказал Сийярто.

Министр отметил, что девятый пакет не предусматривает дополнительных шагов против российской энергетической отрасли. Сийярто считает, что она и без того едва ли не полностью обложена запретами и ограничениями.

Ранее Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не допустит применения санкций по отношению к российской ядерной отрасли, поскольку это ставит под угрозу ее энергоснабжение.

АЭС "Пакш", построенная в Венгрии по советским технологиям, использует российское ядерное топливо. Четыре энергоблока станции обеспечивают выработку почти половины всей электроэнергии в стране, и стороны осуществляют совместный проект "Пакш-2", предусматривающий строительство еще двух новых ядерных реакторов.

Напомним, что Европейский Союз планирует создать должность представителя по санкциям, который потребует более жесткого выполнения санкций в странах, в частности Турции, для предупреждения обхода мер Россией.

Страны "Большой семерки" заверили, что они будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию.

ЕС в рамках новых санкций против РФ может приостановить лицензии на вещание в блоке российских телеканалов "НТВ", "РЕН ТВ", "Россия 1" и "Первый канал".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Венгрия Евросоюз Санкции против России Война в Украине
NEWS
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство