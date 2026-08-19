Ядерная бомба спасет Землю от астероида: ученые обнаружили реальный сценарий

Почему кинематографический сценарий не работает?

Идею заложить взрывчатку внутрь космической глыбы или взрывать ее непосредственно на поверхности трудно реализовать.

Астероид хаотично вращается в вакууме, поэтому посадить аппарат и пробурить скважину в экстренных условиях практически невозможно.

Физики выяснили, что взрывному устройству вообще не нужно касаться космического тела.

Основные детали физического процесса:

В вакууме нет среды для обыкновенной взрывной волны, но 70-80 процентов энергии ядерного взрыва преобразуются в рентгеновское излучение.

Вспышка мгновенно улетучивает тонкий верхний слой породы астероида.

Испаряющееся вещество начинает расширяться и разлетаться с высокой скоростью. Это создает реактивный импульс и изменяет траекторию.

Мощный тепловой удар запускает внутрь камня сильную сейсмическую волну, разрывающую его изнутри.

Моделированные повреждения, нанесенные астероидом, через 68 миллисекунд после ядерного взрыва на высоте 10 метров (слева) и 25 метров (справа) над поверхностью (схема: Santistevan et al., Planet. Sci. J., 2026)

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Результаты суперкомпьютерного моделирования

За основу для симуляции ученые приняли структуру и плотность астероида Бенну, а также данные о метеоритах Челябинска и Аба Пана. Они протестировали взрыв боеголовки мощностью 1 мегатонна на разных расстояниях от поверхности.

Расчеты показали неожиданные результаты:

При взрыве на расстоянии 10 метров от поверхности около 98,2 процента материала получили критические повреждения, а 97 процентов обломков превысили вторую космическую скорость астероида.

При отдалении детонации до 25 метров площадь охвата рентгеновскими лучами возросла. Это привело к большей площади разрушения за более короткий промежуток времени.

Сложная симуляция продолжительностью всего 145 миллисекунд требовала 59 дней непрерывных вычислений на 1680 компьютерных процессорах.

Исследователи отмечают, что это важный шаг по разработке реальных протоколов планетарной защиты на случай обнаружения опасных объектов.