Дерев'янко заявив про загрозу "конституційного перевороту"

Дерев'янко заявив про можливу "заміну волевиявлення громадян України"
Напередодні дня президентських виборів 2019 багато ознак вказує на те, що влада може готувати "конституційний переворот", який полягатиме в "заміні волевиявлення громадян України". Про це заявив кандидат у президенти від партії "Воля", нардеп Юрій Дерев'янко на брифінгу в парламенті, повідомляє прес-служба партії.
"Ми сьогодні бачимо прямі ознаки підготовки до конституційного перевороту, який полягає в тому, щоб підмінити волевиявлення українців на виборах, які повинні відбутися через 10 днів, і таким незаконним неконституційним способом зберегти владу або захопити владу", - заявив Дерев'янко.
За його словами, про це свідчать наступні ознаки:
Дерев'янко додав, що такі ознаки будуть свідчити про те, що цей сценарій почав здійснюватися:
"Ми повинні не допустити цього сценарію. Ми оголосимо повну мобілізацію виборців в ОВК та ЦВК, ми забезпечимо мобільні групи автомобілістів. Ми будемо висвітлювати хід підрахунку голосів на наших сторінках у ФБ і в нашому прес-румі партії "Воля", - повідомив кандидат в президенти.
"Давайте в цей раз зробимо все, щоб раз і назавжди покінчити з цим цирком, викинути цю систему та її олігархічних представників. Давайте проголосуємо за те, у що ми віримо, за наші переконання, за те, що нас приведе до сильної і успішної України", - звернувся Дерев'янко до українців.