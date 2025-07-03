Древесину из поврежденных лесов Донецкой области пустят на нужды обороны

Шмыгаль вместе с чиновниками и главой ОВА провели выездное заседание в Донецкой области. Как отметил премьер, во время совещания чиновники обсудили возможность использования древесины из пострадавших от пожаров лесов региона для оборонных целей.

Сейчас правительство готовит соответствующие решения, чтобы направить древесину на фортификации.

"Минприроды готовит соответствующие решения. Также по предложению Минагрополитики нарабатывается механизм компенсации аграриям за землю, на которой расположены фортификации", - отметил Шмыгаль.