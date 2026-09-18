Деревянный камикадзе с миной на 12 килограммов: украинские бойцы сбили преемника "Молнии"
Зенитчики 59-й штурмовой бригады сбили ударный беспилотник "Упырь-К" - новый тип дрона-камикадзе, которым Россия пытается заменить "Молнию-2". Аппарат способен преодолевать до 50 км и нести боевую часть массой до 12 кг, в том числе противотанковую мину ТМ-62.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 1-го батальона беспилотных систем "Хищники высот".
Дрон сбили дроном-перехватчиком
Зенитчики 59-й штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем сбили российский ударный дрон "Упырь-К". Поразили цель с помощью дрона-перехватчика. Видео поражения опубликовал 1-й батальон беспилотных систем "Хищники высот".
До этого россияне уже применяли дроны этого типа на передовой, но их точное название было неизвестным.
Что известно об "Упыре-К"
Ударный БПЛА "Упырь-К" разработала российская компания "Уралдронзавод", производящая аппараты в Свердловской области. Это двухмоторный дрон-камикадзе с фиксированным крылом и открытой конструкцией с каркасом из дерева.
Такая аэродинамическая схема позволяет дрону лететь десятки километров. а Производитель заявляет о дальности применения около 50 км от места запуска.
По грузоподъемности новый аппарат превосходит дрон "Молния-2" — он способен нести боевую часть массой до 12 кг, в частности противотанковую мину ТМ-62. Видеосигнал дрон передает на частотах примерно 2,0–2,1 ГГц (данные по состоянию на июнь 2026 года), а боеприпас детонирует в момент удара за счет контактного или модифицированного взрывателя.
Кроме того, "Упырь" может оснащаться станцией-ретранслятором связи, благодаря которой дальность полета ударных беспилотников возрастает в разы.
Украинские подразделения продолжают точечно отрабатывать по объектам врага с помощью ударных FPV-дронов. Так, бойцы поразили узел связи россиян, который противник оборудовал в поврежденном жилом доме в Константиновке Донецкой области - цель на расстоянии 16 км от точки запуска поразил дрон UB60D компании "Украинская Бронетехника" с интегрированной 60-мм миной, разработанный именно для дронов-"ждунов".