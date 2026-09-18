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Деревянный камикадзе с миной на 12 килограммов: украинские бойцы сбили преемника "Молнии"

12:18 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Деревянный камикадзе с миной на 12 килограммов: украинские бойцы сбили преемника "Молнии" Фото: "Упирь-К" (росЗМІ)
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Зенитчики 59-й штурмовой бригады сбили ударный беспилотник "Упырь-К" - новый тип дрона-камикадзе, которым Россия пытается заменить "Молнию-2". Аппарат способен преодолевать до 50 км и нести боевую часть массой до 12 кг, в том числе противотанковую мину ТМ-62.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 1-го батальона беспилотных систем "Хищники высот".

Дрон сбили дроном-перехватчиком

Зенитчики 59-й штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем сбили российский ударный дрон "Упырь-К". Поразили цель с помощью дрона-перехватчика. Видео поражения опубликовал 1-й батальон беспилотных систем "Хищники высот".

До этого россияне уже применяли дроны этого типа на передовой, но их точное название было неизвестным.

Что известно об "Упыре-К"

Ударный БПЛА "Упырь-К" разработала российская компания "Уралдронзавод", производящая аппараты в Свердловской области. Это двухмоторный дрон-камикадзе с фиксированным крылом и открытой конструкцией с каркасом из дерева.

Такая аэродинамическая схема позволяет дрону лететь десятки километров. а Производитель заявляет о дальности применения около 50 км от места запуска.

По грузоподъемности новый аппарат превосходит дрон "Молния-2" — он способен нести боевую часть массой до 12 кг, в частности противотанковую мину ТМ-62. Видеосигнал дрон передает на частотах примерно 2,0–2,1 ГГц (данные по состоянию на июнь 2026 года), а боеприпас детонирует в момент удара за счет контактного или модифицированного взрывателя.

Кроме того, "Упырь" может оснащаться станцией-ретранслятором связи, благодаря которой дальность полета ударных беспилотников возрастает в разы.

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Украинские подразделения продолжают точечно отрабатывать по объектам врага с помощью ударных FPV-дронов. Так, бойцы поразили узел связи россиян, который противник оборудовал в поврежденном жилом доме в Константиновке Донецкой области - цель на расстоянии 16 км от точки запуска поразил дрон UB60D компании "Украинская Бронетехника" с интегрированной 60-мм миной, разработанный именно для дронов-"ждунов".

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