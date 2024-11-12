Госбюджет-2025 предусматривает 55 миллиардов гривен на производство оружия, - Сметанин
На производство вооружения и военной техники в 2025-м выделено более 55 миллиардов гривен. Это больше, чем было выделено в прошлом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Германа Сметанина.
Среди предусмотренных 55 миллиардов гривен:
- 54,55 миллиарда пойдут на развитие производства, разработку и внедрение новых технологий, наращивание производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения;
- 500 миллионов - на программу доступных кредитов для оборонных предприятий. Программа была создана в текущем году и позволяет брать производителям кредиты под 5% годовых, а остальные проценты будут покрываться госбюджетом.
Сметанин напомнил, что в 2024-м на оборону было выделено около 51 миллиарда гривен.
Госбюджет-2025
13 сентября Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год, а уже на следующий день документ был внесен на рассмотрение Верховной Рады. Парламент, в свою очередь, поддержал законопроект уже 31 октября в рамках первого чтения.
Уже 8 ноября правительство одобрило проект госбюджета-2025 для рассмотрения во втором чтении. В частности, в него были внесены определенные изменения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.