Депутати "Відродження" взяли участь в урочистостях до Дня перемоги

Представники депутатської групи "Партія "Відродження" взяли участь в урочистій церемонії з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це повідомляє прес-служба політсили.

Разом з ветеранами війни та громадськістю вони вшанували пам'ять загиблих та поклали квіти до могили Невідомого солдата в парку Вічної слави в Києві.

Як зазначив народний депутат групи "Партія "Відродження" Євген Геллер, Меморіал слави представники політсили відвідують щорічно, щоб привітати ветеранів Другої світової війни і віддати шану всім тим, хто боровся з нацизмом.

Геллер додав, що сьогодні надзвичайно важливо зберегти і передати нащадкам пам'ять про героїв, які відвоювали мир на рідній землі.

"День перемоги для мене – це 9 травня. Мій дід був рядовим піхоти, пройшов всю війну, тому знаю, якими важкими були ті часи, хоча дідусь не особливо любив ділитися спогадами. День перемоги – це можливість віддати данину поваги нашим дідам і прадідам, тим, хто воював на фронтах Другої світової війни. З такими думками я прийшов сюди сьогодні, і приходжу кожен рік. Насправді ветеранів війни залишилося дуже мало, на всю Україну – близько 9000 людей. Тому кожна зустріч з учасниками тих бойових дій – це дотик до історії. Вони живі, доки ми про них пам'ятаємо, і ця пам'ять повинна передаватися від покоління до покоління", – сказав Євген Геллер.

Напередодні, 8 травня, в День пам'яті і примирення в Харкові депутати від "Відродження" поклали квіти до Меморіалу слави у Лісопарку.

В урочистому мітингу взяли участь голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, заступник голови Харківської обласної ради, голова фракції "Відродження" в облраді Володимир Скоробагач, перший заступник міського голови Ігор Терехов.

Присутні вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання.