Депутати вимагають від Кабміну негайно змінити керівництво "Оператора ГТС"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рішення ТСК.

Члени наглядової ради та менеджменту АТ "МГУ", яке здійснює управління оператором газотранспортної системи України, звинуватили директора ТОВ "ОГТСУ" Сергія Макогона у доведенні компанії до кризового стану, відсутності достовірного відображення інформації про реальний фінансовий стан компанії у її фінансовій звітності, створенні перешкод для можливості сплати АТ "МГУ" дивідендів до бюджету, невиконанні інвестиційної програми на 2020 і 2021 роки, маніпуляціях даними інформаційної платформи з боку ТОВ "ОГТСУ" щодо небалансів.

Як повідомлялось, наглядовою радою АТ "МГУ" ще у травні 2022 року було ініційовано процедуру зміни генерального директора "ОГТСУ".

"Маємо констатувати глибоку управлінську кризу в компанії. Це питання безпосередньо сьогодні впливає і на стан газового ринку і на питання енергетичної безпеки України. Але нам потрібно вийти з цього глухого куту, безумовно в межах нашої компетенції", - сказав голова ТСК, нардеп Олексій Кучеренко.

Під час засідання депутати з'ясували, що основними причинами тяжкого фінансового стану ТОВ "ОГТСУ" є авансові платежі на користь "Нафтогазу" за угодою про відшкодування недоотриманого доходу (на покриття розриву ліквідності "Нафтогазу") та відсутність ефективних дій по стягненню боргів, обсяг яких перевищує 30 млрд грн.

Як пояснюється в матеріалах, наданих депутатам для ознайомлення, це пов’язано з тим, що навіть після проведеного анбандлінгу "Оператор ГТС" продовжує віддавати на користь "Нафтогазу" значну частину своїх доходів для покриття розриву ліквідності останнього.

Втім згідно з підписаним меморандумом з МВФ Україна брала на себе зобов'язання припинити угоду між "ОГТСУ" та АТ "Укртрансгаз" (входить до групи "Нафтогаз") та не вилучати в "Оператора ГТС" кошти. Попри такі вимоги меморандуму, Оператор ГТС віддав на користь "Нафтогазу" близько 38 млрд грн своїх доходів та щомісячно продовжує здійснювати авансові платежі у розмірі близько 1,4 млрд грн.

З цього питання ТСК також має намір звернутися до Кабміну, щоб ініціювати прийнятті рішення про зупинення вищезгаданої угоди між "ОГТСУ" та АТ "Укртрансгаз".

Нардепи вимагатимуть від Державної аудиторської служби України (ДАСУ) терміново перевірити діяльність "ОГТСУ", зокрема щодо наявних ризиків формування розриву ліквідності та надати оцінку платоспроможності Оператора ГТС.

Нагадаємо, тимчасова спеціальна комісії Ради з попереднього розгляду питань, які могли призвести до кризових явищ на енергетичному ринку України напередодні та під час збройної агресії РФ проти України, створена відповідно до постанови ВРУ №2478-IX від 29.07.2022 року. Головою ТСК призначений народний депутат Олексій Кучеренко.