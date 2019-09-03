Депутати зі "Слуги народу" пропонують продавати SIM-карти за паспортом

Група народних депутаті з фракції партії "Слуга народу" пропонує зобов'язати операторів мобільного зв'язку збирати особисті дані своїх абонентів. Проект закону "Про електронні комунікації" №1083 зареєстрований у Верховній раді.

Згідно з проектом закону, при укладені договору здійснюється обов'язкова реєстрація абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг "з наданням постачальнику відповідно до закону персональних даних абонентів - фізичних осіб".

Крім того, документом пропонується ведення національного реєстру унікальних ідентифікаторів IMEI-кодів телефонів. Передбачається операторам дозволять блокувати телефон, IMEI-код якого не внесено до зазначеного реєстру.

"Відсутність в Системі контролю кодів ІМЕІ оригінального (такого що не повторюється) коду ІМЕІ термінального обладнання є підставою для блокування постачальником електронних комунікаційних послуг доступу до електронної комунікаційної мережі такого термінального обладнання", - йдеться в законопроекті.

Як повідомляло РБК-Україна, оператори мобільного зв'язку з 1 травня 2019 року зобов'язані надавати клієнтам послугу перенесення абонентського номера (ППП) з кодом іншого оператора.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, станом на 1 січня 2019 року кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні становила 53,934 млн осіб, що на 3,2% (на 1,781 млн) менше, ніж рік тому.