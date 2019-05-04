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Депутати схиляли Зеленського визначити дату інавгурації на 28 травня, - нардеп

Новини » Вибори 2019    04.05.2019 - 18:30
Депутати схиляли Зеленського визначити дату інавгурації на 28 травня, - нардеп
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, Зеленський намагається зрозуміти, як буде себе поводити Рада у день голосування

Під час зустрічі голів фракцій з новообраним президентом Володимиром Зеленським депутати наполягали визначити дату інавгурації на 28 травня. Про це повідомив народний депутат, співголова групи "Відродження" Віктор Бондар після зустрічі з Зеленським у ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Зеленський намагається зрозуміти, як буде себе поводити Рада і наскільки буде готова проголосувати.

"Два-три рази ходили по колу, яку ж дату визначити 19 чи 28 травня. В підсумку, більшість керівників фракцій сказали, що їм треба радитись з фракціями. Спільне рішення буде тільки 14 травня", - повідомив Бондар.

Нардеп наголосив, що депутати схиляли Зеленського визначити дату інавгурації на 28 травня.

"28 травня це (дата, ред.) засiдання, коли Рада збереться через пленарний тиждень.. Більшість депутатів підводили Зеленського до того, що 28 число - більш -менш була б для всіх така дата, щоб депутати спокійно голосували, відчуваючи, що не відбудеться розпуск Ради", - додав він.

Зазначимо, сьогодні Володимир Зеленський провів зустріч з головами фракцій Верховної Ради. Він наполягав на тому, щоб інавгурація пройшла 19 травня. Натомість, за його словами, було багато думок і рішення приймуть вже на засіданні Ради 14 травня.

Також Зеленський заявив, що говорити про розпуск Верховної Ради ще зарано, оскільки повноважень президента він не має. 

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