Депутати профільного комітету підтримали кандидатуру Буславец на посаду глави Міненерго

Народні депутати, члени комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг звернулися в листі до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням якнайшвидше внести кандидатуру міністра енергетики та навколишнього середовища на найближчому засіданні парламенту, а також висловили підтримку Ользі Буславец. Про це повідомляє "Дзеркало тижня", передає РБК-Україна.

"17 березня в засобах масової інформації почала з'являтися інформація про можливе призначення на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Буславец Ольги Анатоліївни. Ми хочемо висловити підтримку цього кандидата і підкреслити, що Буславец О.А. є справжнім професіоналом в області енергетики, кандидатом технічних наук, заслуженим енергетиком України. Понад 14 років Буславец працювала на керівних посадах в міністерстві енергетики, де зарекомендувала себе як висококваліфікований спеціаліст, вмілий організатор, який діє планомірно і результативно. Останні роки вона була на передовій реформування ринку електричної енергії, активно сприяла забезпеченню безпеки держави та фінансової стабільності суб'єктів енергетики, захисту прав споживачів електричної енергії", - йдеться в тексті звернення депутатів.

У зверненні депутатів йдеться, що призначення Буславец на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища позитивно вплине на галузь і стабілізує роботу міністерства.

Також у зверненні йдеться, що більшість народних депутатів, членів профільних комітетів, сьогодні вважають недоцільним розділення міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища на два окремих міністерства враховуючи необхідність збереження часу для розв'язання нагальних проблем енергетичної галузі України.

"Оскільки енергетична галузь є фундаментальною для економіки держави, ми вважаємо, що Міненерго повинен очолювати професіонал в енергетичній сфері, а питання формування і реалізації внутрішньої політики повинні бути покладені на першого заступника міністра", - зазначають вони.

Депутати просять "невідкладно внести кандидатуру міністра енергетики та захисту навколишнього середовища на найближчому засіданні Верховної Ради", яка запланована на 30 березня.

Відзначимо також, що в якості заступника Ольги Буславец розглядався нинішній в. о. міністра енергетики Віталій Шубін, однак він не пройшов поліграф. Його і Буславец перевіряли в першу чергу на предмет можливого лобізму інтересів компаній Ріната Ахметова.

Як писало РБК-Україна раніше, 17 березня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що парламент може призначити ще кілька міністрів найближчим часом. Нардеп підкреслив, що першочерговим з кадрових питань є призначення міністра енергетики.