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Депутати польського Сенату прийняли резолюцію на підтримку України на тлі агресії РФ

Автор: РБК-Україна

Комітет Сенату Польщі з питань закордонних справ прийняла резолюцію, в якій висловили підтримку Україні на тлі посилення військової активності РФ на кордоні. У засіданні брав участь український посол Андрій Дещиця, який розповів про ситуацію в регіоні.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця в Facebook.

За його словами, резолюція була прийнята на спеціальному засіданні комісії, присвяченій ситуації в Україні. У документі засуджуються агресивні дії Москви проти Києва. Також у ньому наголошується небезпечне збільшення російської військової техніки і посилена активність ВМФ РФ в Чорному морі, включаючи заборону на судноплавство в Керченській протоці.

Відзначається, що є дані про прохання сепаратистів до російської влади непідконтрольні українські території до РФ, і "ця спроба ескалації напруженості повинна трактуватися як продовження стратегії дестабілізації Європи".

У резолюції комітет закликає "влада РФ зупинити подальшу ескалацію напруженості і дестабілізацію ситуації з безпекою в регіоні, і просить лідерів держав НАТО ініціювати консультації" з цієї проблеми. Підкреслюється, що тільки жорстка позиція країн ЄС і НАТО, може "запобігти подальшій військовій ескалації і війні".

Дещиця подякував польським парламентарям за "незмінну підтримку незалежності та територіальної цілісності України".

Раніше повідомлялося, що Україна отримала низку сигналів солідарності від міжнародних партнерів.

РБК-Україна писало, що в МЗС Словаччини закликали до стримування та деескалації напруженості на українському кордоні.

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