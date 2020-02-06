Депутати Миколаєва звернулися до президента з підтримкою інвестора заводу "Океан"

Депутати Миколаївської міської ради звернулися до президента України Володимиру Зеленському з проханням взяти на особистий контроль питання з арештом заводу "Океан". Про це стало відомо у четвер, 6 лютого, в ході засідання сесії Миколаївської міської ради.

Так, в ході сесії власник суднобудівного заводу "Океан" Василь Капацина розповів про проблему, яка склалася на підприємстві у зв'язку з накладенням арешту.

"У грудні 2018 року у Миколаєва виникла можливість відродити кораблебудування. На заводі сьогодні працює 700 осіб, а фонд заробітної плати становить 12 мільйонів гривень. Я придбав цей завод законно. Я і моя команда взяли на себе важкий хрест, це дуже складно, але ми поставили перед собою завдання відновити завод. Ми змогли відродити завод, залучили 6 іноземних контрактів. Ми вийшли на співпрацю з державним концерном в Італії. Є, про що говорити, ми заклали хороший фундамент. Але, завод заарештували", - сказав Капацина.

Він також зазначив, що на сьогоднішній день через арешт майна, був нанесений важкий удар по репутації заводу, що може призвести до чергової зупинки його роботи і перетворення його в "кустарну майстерню".

"Я впевнений, що це все лопне як мильна бульбашка, вся ця історія. Спроба облетіти Капацину не пройде, я не встану на коліна перед прокурорами. Я хочу, щоб мене почули, що той репутаційний удар, який завдали, сьогодні поставив під сумнів можливість взагалі цей завод зберегти як суднобудівний завод. Завод буде, але ми можемо стати кустарно. майстернt.. Я не знаю, що робити далі. Це крик душі", - додав він.

У свою чергу глава фракції "Європейська солідарність" у Миколаївській міській раді Олена Кисельова закликала депутатів підтримати завод "Океан" і не дозволити державі його "знищити".

"Нікому не дозволено красти у миколаївців надію! Наш "Океан" стояв, місто Миколаїв маj надію відновити кораблебудування і, якщо потрібно, ми за це будемо битися, всіма законними способами. Нас не потрібно няньчити, не потрібно своїми липкими рученятами до нас лізти. Закон один для всіх", - заявила Кисельова.

У свою чергу, депутат міськради Наталія Горбенко зазначила, що рада зобов'язана підтримати "внутрішнього інвестора".

"Все, що відбувається всередині заводу "Океан" - відбувається під гаслом: "Патріотизм. Професіоналізм. Порядність". І ми по відношенню до цього підприємства повинні повести себе так само", - додала Горбенко.

Як відомо, 13 січня, Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури наклав арешт на майновий комплекс Миколаївського суднобудівного заводу "Океан".

Єдиною підставою для арешту послужив допит Ігоря Ігнатова, який в 2013 році був засуджений до 7,5 років в'язниці за участь в ОЗГ "Капітошки" (угрупування захоплювала МТП "Південний" і торгово-офісний центр в Києві).