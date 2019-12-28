У міськраді Миколаєва проходять обшуки

Фото: департамент ЖКГ Миколаєва (facebook.com/senkevich.aleksandr)

За словами мера міста, стосуються роботи департаменту з підрядними організаціями в 2017-2018 роках

У Миколаєві в департаменті житлово-комунального господарства міської ради 28 грудня відбуваються обшуки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Миколаєва Олександра Сенкевича в Facebook.

Слідчі дії стосуються роботи департаменту з підрядними організаціями в 2017-2018 роках.

"Тільки що мені повідомили, що в департаменті ЖКГ Миколаївської міськради проходять обшуки, що стосуються роботи департаменту з підрядними організаціями в 2017-2018 роках. Обшуки проходять за постановою суду", - написав Сенкевич.

За його словами, міська влада буде йти назустріч слідству і надасть всі необхідні матеріали для повноцінного їх вивчення правоохоронними органами.

"Нам нічого приховувати. Як мене поінформував керівництво департаменту, всі матеріали по роботі з конкретними підрядниками за вказаний період будуть передані слідчим. Всі підрядні організації, які неналежним чином виконували свої зобов'язання перед містом, повинні відповісти за це перед законом", - написав мер міста .

Нагадаємо, поліція в понеділок, 18 лютого, проводила обшуки в департаменті енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради. У департаменті підкреслювали, що обшуки проводять з метою отримання договірної і бухгалтерської документації. У Департаменті енергетики Миколаївської міської ради назвали "передвиборчим ажіотажем" проведення обшуків.