Депутати Маріуполя допомогли Росії знищувати інфраструктуру міста, - мер

“Вони (росіяни - ред.) знали, куди стріляти. Було багато зрадників, котрі давали координати. Все, що у нас було, все, що вважається критичною інфраструктурою міста, було знищено у перші сім днів”, - розповів Бойченко.

За його словами, навіть він не знав, де знаходяться всі джерела живлення у Маріуполі, але росіяни змогли знищити їх у перші дні. При цьому під удари потрапили також точки водопостачання, лінії зв'язку та склади з продуктами та ліками.

Мер Маріуполя наголосив, що головними інформаторами окупантів були місцеві депутати від партії ОПЗЖ, які згодом стали керувати захопленим містом.