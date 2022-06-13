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Депутати Маріуполя допомогли Росії знищувати інфраструктуру міста, - мер

Фото: депутати Маріуполя допомогли Росії знищувати інфраструктуру міста (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Депутати міськради Маріуполя від партії ОПЗЖ передавали росіянам дані про місцезнаходження критичної інфраструктури міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Маріуполя Вадима Бойченка в інтерв'ю ВВС.

“Вони (росіяни - ред.) знали, куди стріляти. Було багато зрадників, котрі давали координати. Все, що у нас було, все, що вважається критичною інфраструктурою міста, було знищено у перші сім днів”, - розповів Бойченко.

За його словами, навіть він не знав, де знаходяться всі джерела живлення у Маріуполі, але росіяни змогли знищити їх у перші дні. При цьому під удари потрапили також точки водопостачання, лінії зв'язку та склади з продуктами та ліками.

Мер Маріуполя наголосив, що головними інформаторами окупантів були місцеві депутати від партії ОПЗЖ, які згодом стали керувати захопленим містом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Маріуполі зараз велика проблема з водою. Помитися неможливо, питної води - дефіцит.

Також ми писали, що, за інформацією МОЗ, у Маріуполі зростає ймовірність епідемії холери.

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