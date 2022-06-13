ru ua
Пн, 13 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Депутати Маріуполя допомогли Росії знищувати інфраструктуру міста, - мер

Новость на русском →
Україна, Понеділок 13 червня 2022 17:46
Депутати Маріуполя допомогли Росії знищувати інфраструктуру міста, - мер Фото: депутати Маріуполя допомогли Росії знищувати інфраструктуру міста (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Депутати міськради Маріуполя від партії ОПЗЖ передавали росіянам дані про місцезнаходження критичної інфраструктури міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Маріуполя Вадима Бойченка в інтерв'ю ВВС.

“Вони (росіяни - ред.) знали, куди стріляти. Було багато зрадників, котрі давали координати. Все, що у нас було, все, що вважається критичною інфраструктурою міста, було знищено у перші сім днів”, - розповів Бойченко.

За його словами, навіть він не знав, де знаходяться всі джерела живлення у Маріуполі, але росіяни змогли знищити їх у перші дні. При цьому під удари потрапили також точки водопостачання, лінії зв'язку та склади з продуктами та ліками.

Мер Маріуполя наголосив, що головними інформаторами окупантів були місцеві депутати від партії ОПЗЖ, які згодом стали керувати захопленим містом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Маріуполі зараз велика проблема з водою. Помитися неможливо, питної води - дефіцит.

Також ми писали, що, за інформацією МОЗ, у Маріуполі зростає ймовірність епідемії холери.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Донбас инфраструктура Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає