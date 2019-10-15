ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Депутатів треба позбавляти мандатів за прогули, - Разумков

Новини » Політика    15.10.2019 - 15:13
Депутатів треба позбавляти мандатів за прогули, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

На даний момент передбачено зняття заробітної плати за прогули

Голова Верховної ради Дмитро Разумков вважає необхідним внести зміни в Конституцію, щоб позбавляти мандатів депутатів за прогули. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив Разумков, на даний передбачена відповідальність для нардепів за прогули у вигляді зняття заробітної плати.

"станом на сьогодні поки будуть зміни, які дозволять знімати заробітну плату з народних депутатів. В подальшому, я сподіваюсь, що нам вдасться змінити законодавство. Якщо депутати будуть займатися іншими справами, то нехай ними займаються", - заявив Разумков.

За його словами, для позбавлення депутата мандата необхідні зміни до Конституції України.

"Я бачу це так, що треба буде вносити зміни для того, щоб народні депутати втрачали свій мандат. Тому що коли мені кажуть, що у нас є Кодекс законів про працю України (Кзпп), згідно з яким ніхто не відповідає так, як народні депутати. Тому що їх за кодексом, позбавити посади неможливо. Виключний перелік, чому людина перестане бути народним депутатом передбачена в Конституції. прогули поки, на жаль, там не вказані", - додав він.

Нагадаємо, 12 вересня Рада схвалила законопроект №1035-2 про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів у першому читанні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді передбачити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Відповідний законопроект рекомендують схвалити за основу.

Разумков назвав дату голосування за держбюджет 2020 В Раді на цьому тижні відбудеться перший годину запитань до уряду
Новини України прогульщикиВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся