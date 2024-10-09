У депутатки Хмельницкого горсовета нашли более 1,5 млн долларов: в чем ее подозревают

Депутатку Хмельницкого городского совета подозревается в незаконном обогащении. У нее обнаружили более 1,5 млн незадекларированных долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Во время обысков правоохранители обнаружили в индивидуальных банковских ячейках, открытых на имя депутата, и по месту ее работы более 1,5 млн долларов в разной валюте. Женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее налички. Также следователи обнаружили незадекларированные объекты недвижимости.

Следователи ГБР расследуют уголовное производство по схемам на Хмельницкой таможне во время выполнения соглашений частной компанией. Директором компании сейчас является депутатка Хмельницкого горсовета.

Скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Напомним, недавно в Украине разоблачили новую схему незаконного уклонения от мобилизации. Главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу подозревают в причастности к схеме.

На днях у Крупы провели обыски, во время которых обнаружили почти 6 млн долларов. Семья Крупы владеет большим количеством недвижимости, элитными авто и зарубежными счетами.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Она может выйти под залог, размер которого составляет более 500 млн гривен. Чиновнице грозит до 10 лет заключения с конфискацией всего имущества.

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