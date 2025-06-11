Депутаты хотят, чтобы НБУ покупал биткоины в резервы

Текста проекта на сайте Верховной Рады пока нет. В то же время один из авторов, народный депутат Ярослав Железняк, пояснил его содержание.

"Согласно законопроекту, мы даем право Нацбанку включать в виртуальные активы в резервы Украины. При том как, когда и сколько, это должно уже быть решение самого регулятора", - написал депутат.

Железняк утверждает, что США якобы уже формируют стратегический крипто-резерв и существует много инициатив на уровне отдельных штатов. Депутат назвал такие страны, как Сальвадор, Китай, Швейцария, Бразилия, Пакистан, Кыргызстан, Чехия, которые работают над включением виртуальных активов в резервы (но не включили).

США и Сальвадор

Президент США Дональд Трамп в марте объявил названия пяти цифровых активов, которые он ожидает включить в новый стратегический резерв криптовалют США, что привело к резкому росту рыночной стоимости каждого из них.

В то же время правительство США не будет покупать дополнительные активы для резерва, кроме тех, которые получены в результате конфискации

Трамп получил поддержку криптоиндустрии в своей предвыборной кампании 2024 года, и он быстро перешел к поддержке их политических приоритетов.

При его предшественнике-демократе Джо Байдене регулирующие органы усилили контроль над отраслью, пытаясь защитить американцев от мошенничества и отмывания денег.

При Трампе Комиссия по ценным бумагам и биржам прекратила расследование в отношении нескольких криптовалютных компаний и отозвала иск против Coinbase, крупнейшей криптовалютной биржи в США.

Эксперимент с биткоином в Сальвадоре полностью провалился. Программа с цифровым кошельком Chivo стоила государству примерно 1 млрд долларов за два года, однако массового использования биткоина не произошло. В феврале 2025 года парламент страны под давлением МВФ отменил обязательный статус биткоина как официального средства платежа.