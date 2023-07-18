Депутаты Европарламента призвали суд Гааги выдать ордер на арест Лукашенко

Так, по мнению депутатов, Беларусь несет ответственность за ущерб, причиненный Украине, и преступления, совершенные в Украине, в том числе из-за роли режима в незаконной депортации детей из Украины.

"Поскольку Международный уголовный суд (МУС) уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, депутаты Европарламента призывают МУС рассмотреть аналогичный ордер на арест Александра Лукашенко", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, депутаты Европарламента считают, что Совет ЕС также должен расширить список белорусских и российских лиц, подпадающих под санкции ЕС, в том числе причастных к насильственной депортации украинских детей.

Ордер на арест Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Саммит БРИКС

В связи с этим Претория, где с 22 по 24 августа состоится саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), должен арестовать его по прибытии. На данный момент в ЮАР уже готовят изменения в соответствующие законы и хотят внести их в соответствующие акты до саммита. Не исключается, что саммит посетит Путин, хотя сам Путин официально не подтвердил, что приедет на БРИКС.

Участие Беларуси в депортации детей из Украины

С сентября 2022 тысячи украинских детей были принудительно депортированы в Беларусь. В частности, в депортации детей задействован даже член национальной паралимпийской сборной команды Беларуси Алексей Талай. Недавно Украина выдвинула первые обвинения в депортации детей-сирот российскому политику и двум подозреваемым украинским коллаборантам.