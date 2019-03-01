Депутата із Берегова підозрюють у держзраді

Депутат організував участь "збірної Закарпаття" у "чемпіонаті з футболу" невизнаних республік

Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры объявили подозрение в государственной измене одному из депутатов Береговского районного совета Закарпатской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время досудебного следствия СБУ собрала доказательства, согласно которым депутат райсовета в июне 2018 года организовал участие фейковой "сборной Закарпатья" в так называемом чемпионате по футболу непризнанных республик.

Правоохранители установили, что депутат непосредственно формировал команду из выходцев из Закарпатской области, которые долгое время играли за профессиональные футбольные клубы разных стран. Как отмечается, он обеспечил их формой и способствовал широкой информационной кампании турнира, чем создавал угрозу национальной безопасности Украины.

Сотрудники СБ выяснили, что на непризнанном чемпионате спортсмены выступали в форме с комбинированным логотипом герба, флага, контурной карты Закарпатской области в сочетании с государственной символикой соседней европейской страны.

Согласно выводам экспертов эмблема фейковой сборной содержала символы, которые можно расценить как декларирование претензий и посягательств на территориальную целостность Украины.

Следователи Управления СБУ в Закарпатской области за умышленные действия депутата районного совета в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности и информационной безопасности нашего государства объявили ему подозрение в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ начала специальное досудебное расследование в отношении еще трех депутатов Севастопольского городского совета в анексованому Россией Крыма. Расследование возбуждено по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины),

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