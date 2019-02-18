Поліція з початку лютого викрила у хабарництві 34 чиновника

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З 1 по 15 лютого задокументували 30 фактів хабарництва

З початку лютого 2019 року Національна поліція викрила у хабарництві 34 чиновника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що з 1 по 15 лютого задокументували 30 фактів хабарництва. За вирішення питань, що входили в компетенцію правопорушників, 34 людини отримали від громадян хабарів на суму понад 1,6 млн гривень.

Неправомірну вигоду затримані особи вимагали за видачу різного роду документів, за вирішення земельних питань та питань з нерухомістю, ухилення від призову, непритягнення до відповідальності і умовно-дострокове звільнення.

Наголошується, що суми за вирішення вищезазначених питань коливалися від 5 до 500 тис. гривень. В даний час 25 фігурантам повідомлено про підозру, з яких 18 обрано запобіжний захід. У січні було розкрито 1067 осіб у корупції.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України з початку роботи притягнуло до відповідальності 476 осіб.

У суботу, 16 лютого 2019 року, за процесуального керівництва прокуратури міста Києва та слідчі ГПУ Державного бюро розслідувань затримали на вимаганні та отриманні хабара слідчого Ірпінського відділу ділянки ГУ НП в Київській області.