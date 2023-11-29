Депутата Миргородского горсовета разоблачили на многотысячной взятке
Депутат Миргородского городского совета задержан на взятке более чем в 66 тысяч долларов. Речь идет о депутате Лавицкого Михаиле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и НАБУ.
По данным следствия, должностное лицо также является членом земельной комиссии. Он был задержан при получении взятки в размере 66,7 тысячи долларов.
Деньги он получил от местного предпринимателя за продление срока аренды земельных участков и аренды новых.
"Депутата разоблачили на "горячем" в момент передачи денежных средств и задержали согласно статье 208 УПК Украины. Решается вопрос по сообщению о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщили в НАБУ.
Дела о коррупции среди нардепов
Напомним, этой новости предшествовало то, что НАБУ и САП были пойманы действующим народным депутатом Украины Андреем Одарченко на попытке подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.
Он предлагал главе Госагентства восстановления Мустафи Наему взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.
В обмен на это нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.
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