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Депутата Миргородської міськради викрили на багатотисячному хабарі

Середа 29 листопада 2023 19:59
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Депутата Миргородської міськради викрили на багатотисячному хабарі Фото: Михайло Лавицький (скріншот)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Депутат Миргородської міської ради затримано на хабарі в понад 66 тисяч доларів. Мова йде про депутата Лавицького Михайла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та НАБУ.

За даними слідства, посадовець також є членом земельної комісії. Його було затримано під час отримання хабаря в розмірі 66,7 тисячі доларів.

Гроші він отримав від місцевого підприємця за продовження строку дії оренди земельних ділянок та оренди нових.

"Депутата викрили на "гарячому" у момент передачі грошових коштів та затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу", - повідомили в НАБУ.

Справи про корупцію серед нардепів

Нагадаємо, цій новині передувало те, що НАБУ і САП піймали чинного народного депутата України Андрія Одарченка на спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Він пропонував голові Держагентства відновлення Мустафі Наєму хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

В обмін на це нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури.

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