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Депутата Київради підозрюють в підробці диплому про освіту

Новини » Суспільство    06.09.2019 - 11:03
Депутата Київради підозрюють в підробці диплому про освіту
Ілюстративне фото (УНІАН)

Прізвище депутата не розголошується

Прокуратура Київської області оголосила про підозру депутату Київської міської ради у використанні підроблених документів про вищу освіту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Як повідомляється, один з депутатів Київради 8-го скликання, ім'я якого не розголошується, при працевлаштуванні до державних органів надав завідомо підроблений диплом про вищу освіту.

"Вказаний депутат Київської міської ради 8-го скликання при працевлаштуванні на роботу до державних органів влади використав завідомо підроблені документи про здобуття ним вищої освіти в одному із вищих навчальних закладів", - розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що прокуратура повідомила даному депутату про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа).

Нагадаємо, що вкінці серпня в прокуратурі міста Києва повідомили про оголошення підозри керівнику апарату Київської міської державної адміністрації у підробці диплома про вищу освіту. Чиновника було відсторонено від виконання обов'язків. Досудове слідство триває.

Крім того, у січні цього року Подільський суд Києва наклав штраф у розмірі 17 тис. гривень на керівника апарату Дарницького райсуду Києва за кримінальні правопорушення, зокрема за підробку рішень суду.

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