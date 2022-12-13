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У депутата Госдумы нашли 11 квартир в Киеве: ему уже сообщили о подозрении

Фото: у депутата Госдумы нашли 11 квартир в Киеве (иллюстрация / ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Депутату Госдумы сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность Украины. Во время обысков у него нашли документы, подтверждающие наличие 11 квартир в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

В полиции не разглашают имя депутата, однако сообщают, что он является уроженцем Мариуполя, родился в 1968 году, а в этом году был награжден медалью "за отвагу" и "боевой" медалью "за освобождение Мариуполя" приказом главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

"Перед полномасштабным вторжением в качестве депутата нынешнего созыва государственной думы РФ голосовал среди других депутатов о предоставлении разрешения на ведение войск на территорию Украины", - рассказали в полиции.

Кроме того, в ходе досудебного расследования было проведено 8 обысков. В ходе указанных мероприятий обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у подозреваемого 11 квартир в Киеве.

Напомним, ранее украинские правоохранители сообщили о подозрении шести генералам РФ, которые организовали вторжение оккупантов на территорию Харьковской области.

Также правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, который пытал участников АТО во время оккупации Киевской области.

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