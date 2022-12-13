У депутата Госдумы нашли 11 квартир в Киеве: ему уже сообщили о подозрении

Депутату Госдумы сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность Украины. Во время обысков у него нашли документы, подтверждающие наличие 11 квартир в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
В полиции не разглашают имя депутата, однако сообщают, что он является уроженцем Мариуполя, родился в 1968 году, а в этом году был награжден медалью "за отвагу" и "боевой" медалью "за освобождение Мариуполя" приказом главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.
"Перед полномасштабным вторжением в качестве депутата нынешнего созыва государственной думы РФ голосовал среди других депутатов о предоставлении разрешения на ведение войск на территорию Украины", - рассказали в полиции.
Кроме того, в ходе досудебного расследования было проведено 8 обысков. В ходе указанных мероприятий обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у подозреваемого 11 квартир в Киеве.
Напомним, ранее украинские правоохранители сообщили о подозрении шести генералам РФ, которые организовали вторжение оккупантов на территорию Харьковской области.
Также правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, который пытал участников АТО во время оккупации Киевской области.
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