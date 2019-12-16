Депутат київської облради входив в банду вимагачів

Правоохоронці викрили злочинну групу, в яку входив депутат Київської обласної ради, яка займалася вимаганням 860 тисяч доларів у підприємців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції Києва.

Повідомляється, що правоохоронці повідомили про підозру шістьом особам, серед яких і депутат облради, які вимагали гроші від двох представників суб'єктів господарювання.

"Зловмисники намагалися заволодіти 860 тисяч доларів США шляхом погроз застосування насильства щодо членів їх сімей, знищення та заволодіння майном, а також із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров'я і позбавлення волі", - розповіли в поліції.

Підозрюваних звинувачують у порушенні ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області затримали оперуповноваженого одного з відділів поліції області та його близького родича під час отримання ними 4 тис. доларів хабара від студентів. Поліцейський і його брат вимагали від студентів хабар за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за хуліганство.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі СБУ блокувала діяльність організованого угруповання, що займалася вимаганням грошей від учасників судових розглядів. Зловмисники нібито сприяли у винесенні позитивних судових рішень.