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Депутат Держдуми загинув при аварії вертольота

Новини » Надзвичайні події     07.02.2020 - 17:52
Депутат Держдуми загинув при аварії вертольота
Фото: Айрат Хайруллін (er duma ru)

Крім Хайруллина на борту вертольота перебували пілот і ще один пасажир

У п'ятницю, 7 лютого, депутат Державної думи Російської Федерації Айрат Хайруллін загинув при аварії вертольота в Татарстані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, вертоліт розбився в районі міста Лаїшеве в Татарстані.

Крім Хайрулліна на борту вертольота перебували пілот і ще один пасажир. Вони перебувають у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, 5 лютого в аеропорту Стамбула сталася аварія літака авіакомпанії Fly Pegasus, який здійснював рейс Ізмір-Стамбул. З-за несприятливих погодних умов літак викотився за межі злітно-посадочної смуги і врізався в огорожу, після чого розвалився на три частини і загорівся.

Крім того, 27 січня афганські ЗМІ повідомили про аварію пасажирського літака авіакомпанії Ariana Afghan Airlines. Пізніше з'явилася інформація, що літак, який розбився в провінції Газні, міг належати військовим США. Відповідальність за катастрофу взяла на себе угрупування "Талібан".

Додамо, що вертоліт американським баскетболістом Кобі Брайантом, впав в горах поблизу міста Калабасас в окрузі Лос-Анджелес. На борту було ще чотири людини, в тому числі 13-річна дочка баскетболіста. Всі вони загинули. Пізніше в мережі з'явилося відео з місця аварії вертольота.

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