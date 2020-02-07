Депутат Госдумы погиб при крушении вертолета

Фото: Айрат Хайруллин (er duma ru)

Кроме Хайруллина на борту вертолета находились пилот и еще один пассажир

В пятницу, 7 февраля, депутат Государственной думы Российской Федерации Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, вертолет разбился в районе города Лаишево в Татарстане.

Кроме Хайруллина на борту вертолета находились пилот и еще один пассажир. Они находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, 5 февраля в аэропорту Стамбула произошла авария самолета авиакомпании Fly Pegasus, который осуществлял рейс Измир-Стамбул. Из-за неблагоприятных погодных условий самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего развалился на три части и загорелся.

Кроме того, 27 января афганские СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Позже появилась информация, что самолет, который разбился в провинции Газни, мог принадлежать военным США. Ответственность за катастрофу взяла на себя группировка "Талибан".

Добавим, что вертолет американским баскетболистом Коби Брайантом, упал в горах возле города Калабасас в округе Лос-Анджелес. На борту было еще четыре человека, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста. Все они погибли. Позже в сети появилось видео с места крушения вертолета.