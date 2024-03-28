Депутат Европарламента: Границы 1991 года - цель, к которой нужно идти

Говоря о выходе Украины на границы 1991 года, как цель в войне России против нашего государства, депутат Евросоюза отметила, что на данный момент "это выдача желаемого действительного".

"Мне хотелось бы, чтобы мы приблизились к этому. Но с учетом нынешних поставок боеприпасов и нынешней ситуации в мире, я думаю, необходимо управлять ожиданиями", - отмечает Крамон-Таубадель.

Она отметила, что есть спорные вопросы, которые сейчас делают ситуацию иной, но выход на границы 1991 года является целью, несмотря на неопределенность самого понятия победы для Украины.

"Итак, я думаю, что мы еще не начали дискуссию о том, что такое победа, и она может начаться в Украине, потому что не мне давать какие-то определения. Но для меня 1991 год - это цель, к которой следует идти. В этом нет никаких сомнений, нет никаких скидок", - отмечает депутат Европарламента.

В то же время, она выразила надежду на переизбрание президента США Джо Байдена и изменение ситуации в Вашингтоне.

Также Крамон-Таубадель указала на необходимость привлечения к военной и финансовой помощи Украине других демократических государств-союзников.