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Депутат Европарламента: Границы 1991 года - цель, к которой нужно идти

Фото: депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова, Милан Лелич

Выход Украины на границы 1991 года - цель, к которой нужно идти. Для этого нашему государству необходима поддержка всех стран-союзников.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель.

Говоря о выходе Украины на границы 1991 года, как цель в войне России против нашего государства, депутат Евросоюза отметила, что на данный момент "это выдача желаемого действительного".

"Мне хотелось бы, чтобы мы приблизились к этому. Но с учетом нынешних поставок боеприпасов и нынешней ситуации в мире, я думаю, необходимо управлять ожиданиями", - отмечает Крамон-Таубадель.

Она отметила, что есть спорные вопросы, которые сейчас делают ситуацию иной, но выход на границы 1991 года является целью, несмотря на неопределенность самого понятия победы для Украины.

"Итак, я думаю, что мы еще не начали дискуссию о том, что такое победа, и она может начаться в Украине, потому что не мне давать какие-то определения. Но для меня 1991 год - это цель, к которой следует идти. В этом нет никаких сомнений, нет никаких скидок", - отмечает депутат Европарламента.

В то же время, она выразила надежду на переизбрание президента США Джо Байдена и изменение ситуации в Вашингтоне.

Также Крамон-Таубадель указала на необходимость привлечения к военной и финансовой помощи Украине других демократических государств-союзников.

Поддержка союзников в выходе Украины на границы 1991

Следует отметить, что приоритетной целью для Украины в войне с РФ является возвращение границ 1991 года. Страны-союзники не раз выражали уверенность в том, что нашему государству удастся достичь данной цели.

Впрочем, ситуация изменилась из-за ряда факторов, которые затормаживают или делают невозможным оказание помощи Украине.

В частности, в данном вопросе огромную роль играется исчерпывающий ресурс снарядов, необходимость пополнения личного состава, денежной и военной поддержки.

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