Депутат бундестагу не виявив порушень на президентських виборах в Україні

Фото: Матерн Маршал фон

За словами німецького спостерігача на виборах, Україна стоїть перед вибором між змінами і продовження нинішнього курсу

Україна, після виборів президента, стоїть перед вибором між змінами і продовженням нинішнього політичного курсу. Про це депутат бундестагу ФРН, член Християнсько-демократичного Союзу (ХДС) Матерн фон Маршал заявив в інтерв'ю медіакомпанії Deutsche Welle в неділю.

За його словами, зовнішньополітичні проблеми - зокрема, конфлікт на Донбасі та ескалація напруженості в Азовському морі - "приводять багатьох людей до питання, чи голосувати за зміну або за продовження".

Він розповів, що голосування у Перемишлянському районі Львівської області, де депутат був присутній в якості спостерігача від Ради Європи, проходило без порушень.

"Члени виборчих комісій були дуже дисциплінованими", а з прозорістю процесу не було ніяких проблем, додав він.

На думку фон Маршала, кандидат в президенти Володимир Зеленський хоче продемонструвати, що "тільки з ним можливий абсолютно новий політичний шлях". При цьому він теж обертається в правлячих колах, а "не з неба впав", - зауважив депутат бундестагу.

Нагадаємо, підрахунок результатів виборів 2019 станом на 10:03 має вихід у другий тур Володимира Зеленського та чинного президента Петра Порошенка.

За даними підрахунку 60,28% протоколів, Зеленський набирає 30,36% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко (16,40%) і Юлія Тимошенко (13,08%). Юрій Бойко набирає 11,58% голосів, Анатолій Гриценко - 7,07%.