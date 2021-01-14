Депозитні ставки для населення за рік впали в 1,5 рази

У грудні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 8,0% річних. Це на 4,7 в.п. нижче, ніж у грудні 2019 року (12,6%).

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за грудень знизилися з 2,6% до 1,2%.

У грудні 2020 року ставки за гривневими депозитами для підприємств склали 3,8% річних, що на 9,1 в.п. менше, ніж рік тому. За валютними депозитами ставки впали з 2,1% до 1,1% річних.

Депозитний портфель банків у 2020 році виріс на 25,6% до 1 346 млрд грн, в т. ч. населення збільшився на 24,5% до 675 млрд грн, підприємств зріс на 29,1% до 656 млрд грн.

Нагадаємо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що 2020 рік став першим роком в історії України, коли процентні ставки стали однозначними, тобто нижче 10%. У 2021 році цей тренд збережеться, проте ставки майже сягнули економічно обґрунтованого мінімуму.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в грудні 2020 року в національній валюті становили 33,7% річних. У порівнянні з груднем минулого року ставки знизилися на 0,9 п. п.