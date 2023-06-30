Депортация украинских детей в РФ: Лубинец обратился к родителям с важной просьбой

"Это опасно и потому мы призываем не отправлять наугад родственников за своими детьми на территорию России!" - предупредил он.

Лубинец также привел несколько примеров. Так, по его словам, в РФ в одном из аэропортов задержали двух женщин: одна - мама, которая ехала за своим ребенком, а другая - женщина, которую отправили за ребенком.

"Их отправила общественная организация, а о том, что они были задержаны, мы узнали из своего канала коммуникации в РФ", - уточнил он.

Кроме того, по данным омбудсмена, одна из бабушек просто умерла после 13-часового допроса ФСБ РФ.

"Ее тоже отправила общественная организация", - добавил Лубинец.

Депортация украинских детей в РФ

С начала российского вторжения в Украину, Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация украинских детей стала поводом для того, что в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. Например, 28 июня стало известно, что в Запорожской области оккупанты планируют вывезти около 300 детей "на отдых" в Чувашскую Республику РФ. Украине удается возвращать депортированных детей из РФ обратно, но этот процесс довольно трудоемкий.