Деолігархізація не ввійшла в пріоритети українців, - опитування

Найбільше українці очікують рішучої боротьби з корупцією, припинення війни на Донбасі і контролю над цінами. Обіцяні владою деолігархізація і децентралізація - серед аутсайдерів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати опитування, проведеного Gradus Research.
Топ-5 головних завдань влади, на думку респондентів, яким запропонували вибрати до трьох варіантів (сума відповідей перевищує 100%), розподіляються таким чином:
• 46,5% опитаних назвали головним пріоритетом боротьбу з корупцією;
• 40,1% - припинення військових дій на Донбасі;
• 36,8% - контроль над цінами на газ;
• 33,8% - контроль над цінами на продукти;
• 22,4% - створення нових робочих місць;
Далі йдуть поліпшення медичного обслуговування (20,4%), деолігархізація політики (17,8%), реформа системи правосуддя (17,3%), боротьба з коронавірусом (13,7%), реформа освіти (7,6%) і децентралізація влади (5,4%). Інший відповідь варіант 1,2%, не змогли відповісти 4,4%
Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку gradus.app. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 тис. жителів у віці 18-60 років за статтю, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 20 вересня 2021 року, розмір вибірки: 1 тис. респондентів.
Нагадаємо, Верховна рада 1 липня прийняла в першому читанні законопроект №5599, відомий як законопроект про олігархів. Його підтримали 275 депутатів.
Чотири з п'яти парламентських фракцій вважають, що проект закону про олігархів призведе до порушення прав людини, обмеження свободи слова і до політичного переслідування опонентів чинною владою.
Згідно з висновком уповноваженого з прав людини Людмили Денисової, проект закону порушує конституцію України. Спікер Ради Дмитро Разумков направив законопроект №5599 "про олігархів" на експертизу до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія).
Як повідомлялось, тільки 5,5% українців вважають, що ухвалення президентського законопроекту №5599 про олігархів призведе до зменшення рівня корупції в Україні.