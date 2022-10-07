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В деоккупированном Лимане уже нашли 60 тел погибших

Фото: В деоккупированном Лимане уже нашли 60 тел погибших (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В освобожденном Лимане (Донецкая область) правоохранителям уже удалось обнаружить тела 60 погибших. В настоящее время идет процесс идентификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

"В Лимане мы обнаружили 60 тел погибших, из них на сегодняшний день смогли идентифицировать 31 человека. Этот процесс продолжается", - заявил глава МВД Украины Денис Монастырский.

По его словам, больше всего поражает почти в каждом городе, куда после деоккупации заходят наши подразделения - это места захоронений.

"Эмоции людей были непростыми, потому что они прожили много месяцев под оккупацией и не понимали, насколько надолго вернулись украинские власти. Сейчас люди получили практически все услуги. Это касается обновления документов, которые были уничтожены или утрачены", - добавил министр.

Монастырский добавил, что практически каждый десятый дом в Лимане разрушен до основания, а половина домов существенно повреждена, света, тепла в городе нет.

Самым острым вопросом он называет разминирование, поскольку загрязненность взрывоопасными предметами территорий является серьезным препятствием для возобновления деятельности всех органов власти и жизни людей в городе.

Напомним, что 1 октября украинские военные вошли в Лиман.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные полностью зачистили Лиман от оккупантов.

Полиция и саперы продолжают очищать Лиман от остатков оккупантов и мин.

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