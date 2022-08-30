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Щоб деокупація відбулася швидше. Зеленський звернувся до жителів Криму з проханням

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів РФ на півострові і передавати інформацію про ворогів нашим спецслужбам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови української держави.

"Сьогодні хочу ще раз звернути увагу всіх наших людей в Криму: будь ласка, тримайтеся подалі від російських військових об'єктів, не перебуваєте поблизу російських баз і військових аеродромів і повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше", - підкреслив президент.

Нагадаємо, в Криму останні кілька тижнів почастішали вибухи в результаті роботи систем ППО. Окупаційна влада періодично заявляла про "збиті безпілотники".

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Володимир ЗеленськийКрим