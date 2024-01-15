В Украине после усиления мороза резко потеплеет: синоптик предупредила о "плюсах" с дождями
В Украине ожидается понижение температуры воздуха в ближайшие дни и морозная погода, однако уже во второй половине недели значительно потеплеет, придут дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook-странице.
Погода завтра, 16 января
Во вторник в Украине ожидается переменная погода. Будет достаточно морозно на западе, севере и в центре страны.
Ночью в указанных регионах температура воздуха ожидается -2…-6 градусов, днем от -4 до +1 градуса.
"На востоке и, конечно, на юге ожидается более теплая погода: ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем +2+6 градусов, в Крыму до +7+10 градусов", - рассказала синоптик.
Небольшие осадки прогнозируются в западных областях и в центральной части, преимущественно в виде мокрого снега и снега. В южной части ожидается мокрый снег и дождь, днем в Одесской и Николаевской областях - без осадков.
В восточной части - мокрый снег и дождь, умеренные осадки. В северных областях - без существенных осадков.
В Киеве 16 января предполагается умеренно холодная погода с температурой воздуха: -2...-5 градусов, серьезные осадки маловероятны, на дорогах ожидается гололедица.
Похолодание 17 января
В среду в большинстве областей Украины ожидается усиление мороза. Синоптик прогнозирует низкую температуру воздуха в ночное время суток в ночь на 18 января.
Отмечается, что на этой неделе самыми холодными будут, скорее всего, 17 января и ночь 18 января.
Резкое потепление 18 января
"Еще ночью в четверг будет подмораживать, а уже днем резко потеплеет и начнутся дожди... Уже днем 18 января резко потеплеет - до плюсов и дождя!" - рассказала Диденко.
Метеокарта (фото: Facebook.com/tala.didenko)
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что погода в Украине 15 января будет со снегом, но не везде. Да, в некоторых областях ожидается плюсовая температура.
Напомним, перед этим синоптики предупредили о снегопадах и метелях в Карпатах 14 и 15 января. Так, в горах есть угроза схождения снежных лавин.
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