В Украине после усиления мороза резко потеплеет: синоптик предупредила о "плюсах" с дождями

В Украине ожидается понижение температуры воздуха в ближайшие дни и морозная погода, однако уже во второй половине недели значительно потеплеет, придут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook -странице.

Погода завтра, 16 января

Во вторник в Украине ожидается переменная погода. Будет достаточно морозно на западе, севере и в центре страны.

Ночью в указанных регионах температура воздуха ожидается -2…-6 градусов, днем от -4 до +1 градуса.

"На востоке и, конечно, на юге ожидается более теплая погода: ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем +2+6 градусов, в Крыму до +7+10 градусов", - рассказала синоптик.

Небольшие осадки прогнозируются в западных областях и в центральной части, преимущественно в виде мокрого снега и снега. В южной части ожидается мокрый снег и дождь, днем в Одесской и Николаевской областях - без осадков.

В восточной части - мокрый снег и дождь, умеренные осадки. В северных областях - без существенных осадков.

В Киеве 16 января предполагается умеренно холодная погода с температурой воздуха: -2...-5 градусов, серьезные осадки маловероятны, на дорогах ожидается гололедица.

Похолодание 17 января

В среду в большинстве областей Украины ожидается усиление мороза. Синоптик прогнозирует низкую температуру воздуха в ночное время суток в ночь на 18 января.

Отмечается, что на этой неделе самыми холодными будут, скорее всего, 17 января и ночь 18 января.

Резкое потепление 18 января

"Еще ночью в четверг будет подмораживать, а уже днем резко потеплеет и начнутся дожди... Уже днем 18 января резко потеплеет - до плюсов и дождя!" - рассказала Диденко.

Метеокарта (фото: Facebook.com/tala.didenko)