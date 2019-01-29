Денісова заявила про надкритичний стан здоров'я політв'язня Гриба

Йому потрібна термінова операція на серці

Украинский политзаключенный Павел Гриб требует немедленной операции на сердце, его состояние здоровья сверхкритическое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, после обследований врачи диагностировали ряд серьезных болезней у Гриба.

"По имеющейся информации, "ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области", где содержится Павел, недооценивается критическое состояние парня и игнорируется наличие тяжелых заболеваний", - подчеркнула она.

По ее словам, политзаключенного не обеспечивают полноценным медикаментозным лечением и это способствует обострению имеющихся болезней.

Кроме того, негативное влияние на его состояние здоровья ужесточают условия содержания, стрессовые ситуации и неполноценное питание.

Денисова обратилась к дипломатическим представителям в Ростове-на-Дону и к главам международных организаций и попросила их способствовать предоставлению Павлу Грибу немедленной медицинской помощи.

Отметим, по версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее находился в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область.

24 января в России состоялось очередное судебное заседание по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, на котором Гриб заявил об очень плохом самочувствии, но врач, без осмотра, выписал справку для суда об удовлетворительном состоянии здоровья. После этого Грибу стало плохо в зале суда и ему вызвали "скорую помощь".

28 января Гриб сообщил, что сотрудники ФСБ пытали его, снимая процесс на видео.