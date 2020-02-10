Денісова заявила про порушення прав українських політв'язнів в Росії

Український омбудсмен Людмила Денисова заявила про порушення прав українських політв'язнів в Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денисової Facebook.

Зокрема, за словами омбудсмена, Олегу Приходько, який утримується в СІЗО в Криму, відмовляють у проведенні побачення з родичами та священиком, що порушує пункти 37, 41, 42 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених ООН.

Крім цього кримських татар Інвера Бекірова, Арсена Джеппарова, Нарімана Мемедеминова, Рефата Алімова, Енвера Сейтосманова і Узеіра Абдуллаєва утримують в СІЗО в Ростовській області в камерах з порушенням температурного режиму, санітарно-гігієнічних норм, відсутністю вентиляції і недостатнім рівнем природного освітлення. Також українців не забезпечують постільними речами, належним рівнем харчування, а також необхідним одягом.

Також Мемедеминову і Бекірову відмовляються надавати необхідну медичну допомогу.

"Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москальковой з вимогою відновити права громадян України, зокрема забезпечити медичне обстеження і кваліфіковане лікування, надати належні умови утримання, які відповідають міжнародним стандартам, а також сприяти допуску громадянину України Олегу Приходько священика і родичів згідно з його заявою", - повідомила Денисова

Раніше РБК-Україна писало, що фігуранта першого сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва містять в російському СІЗО в Ростовській області з порушенням прав.

Також повідомлялося, що український політв'язень Геннадій Лимешко постійно знаходиться під тиском релігійних поглядів, а у Володимира Дудки серйозно погіршився стан здоров'я.