Денісова вимагає провести операцію політв'язню Мемедемінову

З відповідним зверненням омбудсмен звернулася до Москалькової

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой относительно состояния здоровья украинского политзаключенного Наримана Мемедимінова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

Обращение касается того, что полтзаключенного не прооперировали 14 марта. По словам омбудсмена, Мемедиминов находится в критическом состоянии.

"По информации от адвоката, во время осмотра врачом-дерматовенерологом в крымского татарина было выявлено опасное заболевание. 12 февраля 2019 года диагноз был подтвержден и на 14 марта (вчера) было запланировано проведение хирургической операции. Но по состоянию на 15 марта (сегодня) назначенную операцию еще не сделали", - сообщила Денисова.

Она отметила, что попросила Москалькову немедленно принять меры для проведения гражданину Украины хирургической операции.

Ранее РБК-Украина писало, что обвиняемому в "пропаганде терроризма" крымскотатарскому активисту, блогеру Нариману Мемедеминову не провели операцию, запланированную на 14 марта.

Напомним, 22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После этого блогера увезли на допрос в управление ФСБ в Симферополе. 23 марта суд арестовал Мемедеминова.