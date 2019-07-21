Денісова повідомила про порушення в Лук'янівському СІЗО під час голосування

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про порушення виборчих прав громадян під час позачергових виборів у Раду в Лук'янівському СІЗО. Про це вона повідомила в Facebook.

Денісова разом зі своїми представниками відвідала Київське СІЗО з метою перевірки дотримання виборчих прав громадян під час голосування. За її словами, під час візиту були усунені зафіксовані порушення 31 березня та 21 квітня під час голосування на виборах президента України.

Денісова повідомила, що раніше в установі працювала одна спеціальна ділянка, хоча голосування проходило у трьох різних приміщеннях. У зв'язку з цим Денісова вказала на цей недолік ЦВК і на цей раз в СІЗО створено три спеціальні виборчі дільниці, що відповідає кількості виборців, яких 2320 осіб.

На одній з спецділянок було виявлено, що члени комісії видавали бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі (мажоритарному) засудженим і особам, узятим під варту, виборча адреса яких знаходиться за межами виборчого округу. При цьому на інших двох спецділянках виборцям видавали бюлетені для голосування за депутатів-мажоритарників тільки якщо вони були зареєстровані на відповідному виборчому окрузі.

Також було зафіксовано нестачу бюлетенів на одній з ділянок на 1106 виборців, було 1026 бюлетенів.

Нагадаємо, всього поліція отримала 838 повідомлень, пов'язаних із виборами в Раду. Найбільше порушень зафіксовано у Донецькій (128), Дніпропетровській (108), Запорізькій (64), Київ (59). В основному всі порушення стосуються незаконної агітації (214 випадків), підкуп (20), конфліктні ситуації (18).

В єдиний реєстр досудових розслідувань внесено десять заяв. Відзначається, що грубих порушень не зафіксовано.