Денісова просить ООН і ОБСЄ захистити затриманих у Білорусі українців

Фото: Людмила Денісова (РБК-Україна)

Україна вимагає від Білорусі звільнити затриманих

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова у зв'язку з затриманням українців у Білорусі просить ООН і ОБСЄ сприяти їх правовому захисту. Звернення також направлене й білоруській стороні.

Про це йдеться у повідомленні Офісу омбудсмена в Telegram.

Повідомляється, що Денісова звернулася до білоруського омбудсмена з проханням забезпечити правовий захист волонтерам Євгену Васильєву і Костянтину Реуцькому, а також двом іншим громадянам України - Оксані Aльошиній і чоловіку, чиє ім'я поки не розголошується.

Вона також закликала верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, президента Міжнародного комітету Червоного хреста Петера Маурера, голову ОБСЄ Едді Раму та інші міжнародні правозахисні організації сприяти забезпеченню правового захисту затриманим українцям.

"Вимагаю від білоруської сторони якнайшвидше повернути українців додому", - додала Денісова.

Нагадаємо, на сьогодні відомо про затримання чотирьох громадян України в Білорусі, частина з них вже отримала підозри в нібито підготовці масових заворушень.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наполегливо просить звільнити затриманих.