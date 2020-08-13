ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Денісова просить ООН і ОБСЄ захистити затриманих у Білорусі українців

Київ, Четвер 13 серпня 2020 17:23
Денісова просить ООН і ОБСЄ захистити затриманих у Білорусі українців
Фото: Людмила Денісова (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна вимагає від Білорусі звільнити затриманих

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова у зв'язку з затриманням українців у Білорусі просить ООН і ОБСЄ сприяти їх правовому захисту. Звернення також направлене й білоруській стороні.

Про це йдеться у повідомленні Офісу омбудсмена в Telegram.

Повідомляється, що Денісова звернулася до білоруського омбудсмена з проханням забезпечити правовий захист волонтерам Євгену Васильєву і Костянтину Реуцькому, а також двом іншим громадянам України - Оксані Aльошиній і чоловіку, чиє ім'я поки не розголошується.

Вона також закликала верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, президента Міжнародного комітету Червоного хреста Петера Маурера, голову ОБСЄ Едді Раму та інші міжнародні правозахисні організації сприяти забезпеченню правового захисту затриманим українцям.

"Вимагаю від білоруської сторони якнайшвидше повернути українців додому", - додала Денісова.

Нагадаємо, на сьогодні відомо про затримання чотирьох громадян України в Білорусі, частина з них вже отримала підозри в нібито підготовці масових заворушень.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наполегливо просить звільнити затриманих.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьукраинцыЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся