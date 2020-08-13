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В Білорусі затримали ще одного українця

Брест, Четвер 13 серпня 2020 14:47
В Білорусі затримали ще одного українця
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Хлопця затримали в Бресті

У білоруському місті Брест під час протестів затримали українця і зараз він перебуває у СІЗО. Українські консули найближчим часом зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

До консульства України в Бресті звернулись родичі громадянина і сказали, що він 11 серпня не повернувся додому з роботи. Пізніше стало відомо, що в цей день його затримали під час протестів.

"Наші дипломати в Білорусі продовжують перевіряти наявність українців серед затриманих чи постраждалих осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше було відомо про трьох затриманих в Білорусі українців - Костянтина Реуцького, Євгенія Васильєва та Оксани Альошиної.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зараз шукають затриманих вчора в Білорусі українських волонтерів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у зв'язку із затриманням українців на протестах в Білорусі офіційний Київ домагається їхнього звільнення.

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