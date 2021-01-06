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Денісова просить КСУ визнати медреформу неконституційною

Автор: Анастасия Рокитна

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до Конституційного суду України з проханням визнати неконституційною медичну реформу, яку започаткували у 2017 році. Вона надіслала конституційне подання.

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Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Складнощів у протидії хворобі (COVID-19, - ред.) завдали й певні законодавчі зміни, а також започаткована у 2017 році медична реформа, що відбувається одночасно з реформами децентралізації та адміністративно-територіального устрою", - написала вона.

За її словами, більшість державних органів і служб виявилися не готовими ні організаційно, ні юридично і навіть психологічно до початку пандемії, зокрема, через медичну реформу.

Нагадаємо, на той період обов'язки міністра охорони здоров'я виконувала Уляна Супрун.

Зазначимо, у березні 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль завляв, що Кабмін планує продовжувати медичну реформу, яка повинна завершитися успіхом для пацієнтів і лікарів.

Раніше прем'єр наголошував, що пандемія коронавірусу внесла корективи в реалізацію медичної реформи в Україні.

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